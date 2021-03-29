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Челсі задумав божевільний обмін заради Холанда – коштовний новачок Лемпарда отримав роль приманки

Вернер задоволений своїм становищем у складі "синіх" і не хоче покидати команду всього після сезону в Лондоні. Зайвої впевненості форварду додає прихід на посаду головного тренера співвітчизника Томаса Тухеля. Вернер має проблеми з адаптацією до АПЛ і навіть розгнівав тренера тактичною глупотою у поєдинку проти Евертона. Проте, тренерський штаб Челсі продовжує довіряти нападнику місце в основі команди.

У нинішньому сезоні Тімо Вернер провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

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