Челси и РБ Лейпциг ведут переговоры о возможном возвращении Вернера в Германию на правах аренды, сообщает журналист Кристиан Фальк.

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Ради этого Тимо даже готов отказаться от зарплаты. В настоящее время он получает 20 млн евро в год.

В прошлом сезоне Вернер провел за Челси 37 поединков во всех турнирах, в которых отличился 11 голами и 6 ассистами.

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