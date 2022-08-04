Обамеянг может вернуться в АПЛ после короткого вояжа в Барселону – сенсационный претендент на габонца
10:21 - Читати українською
Нападающий Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг может неожиданно вернуться в английскую Премьер-лигу.
Челси рассматривает Обамеянга в статусе своего потенциального нападающего, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Лондонцы уже начали переговоры с игроком, но Барселона пока не получила официального предложения. У каталонцев даже без габонца большой выбор игроков в линию нападения: Фати, Рафинья, Дембеле, Левандовски, Депай, Ферран Торрес и Брейтвейт.
Напомним, что Обамеянг присоединился к Барселоне только зимой 2022 года и успел в 23 матчах наколотить 13 голов.
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