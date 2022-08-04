Вернер готовий відмовитись від шаленої зарплатні заради повернення в Бундеслігу
11:47 - Читать на русском
Нападник Челсі Тімо Вернер має серйозне бажання вирватись з лондонського клубу.
Челсі та РБ Лейпциг ведуть переговори щодо можливого повернення Вернера в Німеччину на правах оренди, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
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Заради цього Тімо навіть готовий відмовитись від зарплатні. Наразі він отримує 20 млн євро на рік.
У минулому сезоні Вернер провів за Челсі 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких відзначився 11 голами та 6 асистами.
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