Челсі та РБ Лейпциг ведуть переговори щодо можливого повернення Вернера в Німеччину на правах оренди, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

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Заради цього Тімо навіть готовий відмовитись від зарплатні. Наразі він отримує 20 млн євро на рік.

У минулому сезоні Вернер провів за Челсі 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких відзначився 11 голами та 6 асистами.

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