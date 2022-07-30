Бавария и РБ Лейпциг весело разыграли Суперкубок Германии-2022. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Суперкубок Германии-2022

РБ Лейпциг – Бавария – 3:5

Голы: Хальстенберг, 59, Нкунку, 77 (пен), Ольмо, 89 – Мусиала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабри, 66, Сане, 90+8

Впервые с 2018 года дортмундская Боруссия не сыграла в матче за Суперкубок – место "шмелей" занял РБ Лейпциг, выигравший Кубок Германии 2021/22 (первый трофей в истории клуба). Юлиан Нагельсманн и его обновленная Бавария противостояли бывшей команде тренера, из которой тот год назад переехал в Мюнхен.

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Бавария учится играть без Роберта Левандовски, который захотел новых вызовов и уехал в Барселону. Садио Мане вышел с первых минут и составил атакующее трио вместе с Мюллером и Гнабри. Садио и Серж играли на флангах атаки, Томас – в центре, но эта тройка периодически меняла позиции. Другие летние новички мюнхенцев – Де Лигт, Мазрауи и Гравенберх – начали поединок в запасе.

Старт игры был спокойным и без моментов, а на 8-й минуте Мануэль Нойер на ровном месте чуть не привез проблемы. Кипер в своем стиле далеко вышел из ворот, но не успел к мячу. Его опередил Нкунку, однако лидер Лейпцига не смог пробить с острого угла.

Едва ли не первый момент завершился голом. Его автором стал Джамал Мусиала. "Быки" неудачно вышли из обороны – Эрнандес перехватил мяч в чужой штрафной, а 19-летний хавбек положил мяч в угол ворот Гулачи.

Подопечные Тедеско молниеносно отыгрались, но гол Нкунку отменили из-за офсайда. Противоречивый эпизод – мяч мог попасть к французу от Гнабри (в таком случае положения вне игры не было), но VAR встал на сторону Баварии. Кроме этого, больше в атаке РБ Лейпциг ничего не создавал – "ротен" контролировали игру.

А на 31-й минуте гости (а матч проходил на домашней арене "быков") удвоили свое преимущество. Мусиала отдал вразрез на Гнабри, тот покатил вдоль линии вратарской на Мане. Садио спокойно пробил в полупустые ворота мимо Гулачи. Первый гол сенегальца в футболке Баварии в официальном матче.

Не заставил себя ждать и третий мяч. Мусиала обыгрался с Мюллером и выкатил на Павара. Француз метров с 10 довел счет до разгромного. Судьба Суперкубка была предопределена еще в первом тайме. Казалось.

После перерыва подопечные Доменико Тедеско могли сократить отставание, однако перекладина сыграла за Мюнхен после удара Андре Силвы. Но после удара Хальстенберга мяч таки влетел в сетку. Защитник в первом тайме дважды провалился, когда забивала Бавария, а на 59-й минуте головой замкнул подачу Нкунку. Мяч перелетел Нойера и оказался в сетке.

Но видимость интриги жила недолго. Гулачи спас после удара Мюллера, а против добивания Гнабри ничего поделать уже не мог. Здесь же вместо Мюллера вышел Гравенберх – еще один официальный дебют. Позже вышел и Де Лигт.

РБ Лейпциг сумел сократить отставание – Нкунку реализовал пенальти за фол против Ольмо. Мане мог оформить хет-трик, однако два мяча сенегальца отменили из-за офсайда. На 89-й минуте стало совсем горячо – Ольмо забил третий гол "быков", возродив интригу ударом из-под Де Лигта. Лейпцигу следует отдать должное за характер, но команда Нагельсманна оказалась сильнее. Феноменальная реализация от обеих команд – забили даже больше, чем создали. Точку на 90+8 минуте поставил Сане, убежавший в контратаку и завершивший ее.

В итоге 3:5 – Бавария и без Левандовски подтвердила статус главного фаворита Бундеслиги. Суперкубок Германии-2022 едет в Мюнхен – 10-й трофей в истории клуба.

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