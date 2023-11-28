"Фанаты засыпали мне директ фото и видео с Дмитрием Годей в роли болбоя на матче против Металлиста 1925. Вчера клуб его продавал за 500 тысяч долларов, и это был бы рекордный трансфер в истории. А сегодня он не попадает даже в заявку U-19. Вдумайтесь – подает мячи на матче первой команды!

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Не буду вдаваться в морализаторство, потому что для нашего футбола это обычное явление. Неугодный клубу игрок наказан. Будет и по кругу бегать, и в заявку не попадать. Но как на этом фоне относиться к публичным заявлениям президента Вереса? Который говорит о каком-то европейском векторе развития клуба, о каком-то прогрессе футболиста. Что Годя станет "ровенским Месси", если сделает выводы. Это же Надеина слова!

А какие выводы футболист Годя должен сделать? Что он сделал в своей карьере неправильно? Каким футболистом станет Годя, если его игровой процесс сводится к беганию по кругу, а игровая практика – к подаванию мячей на стадионе. О каком прогрессе идет речь? В амплуа болбоя? Если рассматривать Годю как актив клуба, то Верес сам своими поступками умножает этот актив на ноль. Правильно ли это? В конце концов, это их деньги, их актив, поэтому могут распоряжаться им по своему усмотрению", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

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