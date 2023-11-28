"Фанати засипали мені дірект фото і відео з Дмитром Годею у ролі болбоя на матчі проти Металіста 1925. Вчора клуб його продавав за 500 тисяч доларів, і це був би рекордний трансфер в історії. А сьогодні він не потрапляє навіть до заявки U-19. Вдумайтесь – подає м'ячі на матчі першої команди!

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Не буду вдаватися у моралізаторство, бо для нашого футболу це звичне явище. Неугодний клубу гравець покараний. Буде і по колу бігати, і до заявки не потрапляти. Але як на цьому тлі ставитися до публічних заяв президента Вереса? Який говорить про якийсь європейський вектор розвитку клубу, про якийсь прогрес футболіста. Що Годя стане "рівненським Мессі", якщо зробить висновки. Це ж Надєїна слова!

А які висновки футболіст Годя повинен зробити? Що він у своїй кар'єрі зробив неправильно? Яким футболістом стане Годя, якщо його ігровий процес зводиться до бігання по колу, а ігрова практика – до подавання м'ячів на стадіоні. Про який прогрес мова? В амплуа болбоя? Якщо розглядати Годю як актив клубу, то Верес сам своїми вчинками множить цей актив на нуль. Чи правильно це? Зрештою, це їхні гроші, їхній актив, тому можуть розпоряджатися ним на власний розсуд", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

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