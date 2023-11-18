"Карпаты обратились в клуб с официальным предложением. Мы провели переговоры, договорились о подписании. Соглашение официальное – с уплатой всех налогов, максимально прозрачное. Сообщили игроку, а тот – агентам.

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Карпаты пригласили игрока во Львов, чтобы показать базу и провести финальный раунд переговоров , они хотели, чтобы игрок начал тренироваться уже с Карпатами.После экскурсии представители клубов поехали в офис, чтобы финализировать договор.Агент (Никита Швец) забрал игрока, они поехали ждать результатов.В итоге трансферный контракт подписали два клуба, но не игрок, который не появился в офисе Карпат в течение двух дней, его просто забрали и спрятали.

Пытался убедить игрока, что в Карпатах он получил гораздо лучшие условия по заработной плате и быту, а еще поработал бы с таким специалистом как Мирон Маркевич и в клубе с еврокубковыми амбициями. А получилось так, что агенты, которые должны помочь игроку, сорвали трансфер. Я думаю, от этого проиграли все

Как я понимаю, агенты рассчитывали на комиссионные. Но Карпаты принципиально не работают с агентами. Я за 4,5 года в футболе не нарушил ни одной контрактной договоренности. Но в нашем с Годеем контракте никакие бонусы агентам не прописаны. Да мы не реализовали исторический трансфер, но я не люблю поддаваться на шантаж. То, что требовала компания FAMK Group, было неприемлемо. Можете считать это моей эмоцией, но я с террористами дел и переговоров не веду

Годя вернулся в U-19. Он – молодец, выполняет контракт. Я спросил его: "Как ты мог упустить такой шанс?!". С такими агентами будущего у парня не будет. Он еще ребенок, допустил ошибку. Посмотрим, поймет ли, что ему повредили карьеру

Ни о чем не жалею. Немного почистили ауру и оцепление. Получили полезный опыт. Двигаемся дальше. Затронули еще одну важную тему для украинского футбола. И обещаю вам, не последнюю", – сказал Надеин в комментарии ТаТоТаке.

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