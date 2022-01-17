22-річний півзахисник став гравцем "червоно-чорних", повідомляє прес-служба клубу. Він приєднався до Вереса на правах річної оренди з Флори, український клуб матиме першочергове право викупу. Раніше естонцем цікавився Колос.

Верес підписав захисника збірної Вірменії

Владіслав є вихованцем Легіона, а за Флору виступає з 2016-го. У її футболці зіграв 81 матч, забив 7 м'ячів, віддав 4 асисти й виграв 2 чемпіонства Естонії (2019, 2020). Минулий рік Крейда провів в оренді у шведському Хельсінборзі, а зараз регулярно отримує виклики в збірну своєї країни.

До слова, Верес розташувався на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ після першої частини сезону.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ