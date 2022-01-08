Полузащитник Флоры Владислав Крейда может продолжить карьеру в Колосе, сообщает Meta Ratings.

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Ковалевцы планируют взять 22-летнего игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, Крейда с 2016 года принадлежит эстонской Флоре. За первую команду сыграл 81 матч, забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Прошлый год провел в аренде в шведском Хельсинборге. Его контракт с таллиннской командой действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро. С 2019-го регулярно вызывается в сборную Эстонии (18 матчей).

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