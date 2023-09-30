Верес неудачно начал сезон, одержав лишь одну победу в семи матчах. Посреди недели команда Лавриненко вылетела из Кубка Украины. Шахтер не оставил "красно-черным" никаких шансов. ЛНЗ тоже не хватал звезд с неба. Подопечные Дулуба находились на три позиции выше, уступив в предыдущем туре Динамо.

Верес обошел Черноморец в заработках на платных трансляциях Кубка – известно, сколько людей подписалось

Первый полумомент случился у ворот гостей. Шевченко мощно пробил, а мяч рикошетом от ноги соперника вылетел на угловой. После этого команды долго ничего не создавали. Стартовые 20 минут запомнились только большим количеством борьбы и двумя желтыми. Калюжный получил предупреждение за игру локтем, а Шарай не по правилам срывал атаку. В конце концов затишье на поле прервал Олийнык, не попавший в створ.

В конце первого тайма Гайдучик ворвался в штрафную и опасно стрелял из острого угла. Пеньков отразил удар в упор, но возможное взятие ворот точно не засчитали бы. Форвард Вереса оказался в офсайде. До перерыва команды нанесли один удар в створ, когда Паст забрал сферу после серии рикошетов. Словом, остроты было мало.

В дебюте второй половины ЛНЗ неожиданно остался в меньшинстве. Лопыренок в борьбе заехал сзади по ноге Гайдучика. Главный арбитр встречи Ярослав Козик после просмотра видеоповтора решил, что это фол на красную. Все основания удалить защитника гостей в рефери действительно были. Верес сразу завладел инициативой и начал создавать моменты. Сначала Гайдучик не дотянулся до прострельной передачи, а затем Вовченко пробил головой в штангу.

На 87-й минуте Яго требовал пенальти после падения в штрафной гостей, однако рефери, похоже, справедливо не указал на "отметку". А потом Свитюх не смог переиграть Пенькова с острого угла. В конце концов Верес так и не сумел дожать ЛНЗ в большинстве. Ровенчане поднялись на 13-ю строчку (6 очков), а ЛНЗ – сейчас 11-й с 8-ю пунктами в активе.