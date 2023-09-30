Верес невдало розпочав сезон, здобувши лише одну перемогу в семи матчах. Посеред тижня команда Лавриненка вилетіла з Кубка України. Шахтар не залишив "червоно-чорним" жодних шансів. ЛНЗ теж не хапав зірок з неба. Підопічні Дулуба перебували на три сходинки вище, поступившись у попередньому турі Динамо.

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Перший напівмомент трапився біля воріт гостей. Шевченко потужно пробив, а м'яч рикошетом від ноги суперника вилетів на кутовий. Після цього команди довго нічого не створювали. Стартові 20 хвилин запам'ятались лише великою кількістю боротьби і двома жовтими. Калюжний отримав попередження за гру ліктем, а Шарай не за правилами зривав атаку. Зрештою затишшя на полі перервав Олійник, який обігрався з партнером, але не поцілив у рамку.

В кінці першого тайму Гайдучик увірвався до штрафного і небезпечно стріляв з гострого кута. Пеньков відбив удар впритул, та можливе взяття воріт точно не зарахували б. Форвард Вереса опинився в офсайді. До перерви команди спромоглися на один удар у площину, коли Паст забрав сферу після серії рикошетів. Словом, гостроти було обмаль.

У дебюті другої половини ЛНЗ несподівано залишився у меншості. Лопирьонок у боротьбі заїхав ззаду по нозі Гайдучика. Головний арбітр зустрічі Ярослав Козик після перегляду відеоповтору вирішив, що це фол на червону. Усі підстави вилучити захисника гостей в рефері справді були. Верес відразу заволодів ініціативою і почав створювати моменти. Спочатку Гайдучик не дотягнувся до прострільної передачі, а згодом Вовченко пробив головою у стійку.

На 87-й хвилині Яго вимагав пенальті після падіння у карному гостей, проте рефері, схоже, справедливо не вказав на "позначку". А згодом Світюх не зумів переграти Пенькова з гострого кута. Зрештою Верес так і не зумів дотиснути ЛНЗ у більшості. Рівняни піднялись на 13-ту сходинку (6 очок), а ЛНЗ – наразі 11-й з 8-ма пунктами в активі.