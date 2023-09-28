"Верес заработал на Кубке больше Черноморца. Сразу два клуба УПЛ протестировали в матчах 1/8 финала Кубка Украины платные показы для спонсоров своих ютуб-каналов. Спонсорами Вереса во время матча против Шахтера пока стало около 2100 человек. У Черноморца, который играл против Кривбасса, эта цифра достигла отметки примерно 1300.

Черноморец прорвался в 1/4 финала Кубка Украины, одержав волевую победу над Кривбассом.

Спонсорская подписка действует 30 календарных дней и в обоих случаях стоила 35 грн. Клубы получают 70% от этой суммы. Таким образом, доход Вереса составил примерно 51,5 тысячи гривен, а Черноморца – 32 тысячи", – сообщило ТаТоТаке.

Напомним, Верес разромно проиграл Шахтеру и вылетел из Кубка, а Черноморец пошел дальше, одолев Кривбасс.

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