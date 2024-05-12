– В первом тайме была абсолютно равная игра. Насчет пенальти, то я не уверен, что он был. Пока что не пересматривал момент, но Вивчаренко сказал, что мяч сначала попал ему в грудь, а потом в руку. Согласно современным трактовкам правил, это не пенальти. Но этот момент надо пересмотреть.

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– Что случилось в конце матча? Бразильцы немного завелись?

– Это футбол, это эмоции. Думаю, что болельщики соскучились по таким эмоциям, когда никто не хотел уступать. У всех были эмоции – у бразильцев, у украинцев... Для футбола это нормальная история.

– После матча вы обняли Дячука. Для него это был первый матч, у вас за плечами много подобных игр.

– Макс – молодец, он отдал все силы на поле. После матча иногда трудно себя контролировать, когда сил вообще не осталось. Хорошо, что он слушает старших и не натворил ничего лишнего после финального свистка. Мы не заслуживали поражения, отдали все силы, в итоге это была интересная игра.

– Почему вы не вышли в основе?

– Это вопрос к главному тренеру, он выбирает состав и тактику на игру. Я неоднократно говорил, что буду играть столько, сколько времени даст тренерский штаб. Не имеет значения, это будут 10 минут или 90, но я буду выходить и отдавать максимум на поле.

– Это не связано с медицинскими показаниями?

– Нет, в этом плане все нормально, – цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Напомним, поражение Динамо позволило Шахтеру досрочно завоевать золото УПЛ – киевляне с 63-мя пунктами занимают вторую строчку турнирной таблицы.

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