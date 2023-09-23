Динамо открыло счет уже на 3 минуте: Бражко решился на удар метров с 30 и попал в нижний угол. ЛНЗ мог ответить голом Хобленко, но Алексей немного не попал в дальний угол. Больше в первом тайме не забивали.

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А вот после перерыва ЛНЗ сравнял счет. Караваев подыграл рукой в собственной штрафной, а Виталий Бойко реализовал 11-метровый. Динамо ответило фирменным голом Ярмоленко, который вошел в штрафную соперника, качнул защитника и пробил в дальний угол. Дубинчак заработал пенальти, который реализовал Буяльский.

ЛНЗ уже в компенсированное время отыграл один мяч, но последнее слово было за киевлянами - гол в активе Назария Волошина.