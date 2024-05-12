"Когда ты выигрываешь чемпионство так, как мы это сделали, учитывая то, как сложно для нас начинался чемпионат, я очень доволен и горжусь этим.

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В первую очередь хотел бы поблагодарить свою семью, которая меня поддерживала. Спасибо нашему президенту, нашему руководству за поддержку, всем, кто работает в нашем клубе, моим помощникам, которые работают здесь в сложных обстоятельствах без своих семей.

И особая благодарность моим игрокам. Я очень горжусь ими, они – настоящие герои. Хочу посвятить этот титул болельщикам Шахтера и всей Украине.

Конечно, мы зависим от результата финала Лиги чемпионов. Я так понимаю, если Реал победит, то мы напрямую попадем в групповой этап ЛЧ – это будет фантастическим достижением для нас. Думаю, Шахтер заслуживает быть там, потому что мы доказали своей игрой в предыдущей кампании, что можем быть конкурентными. С нетерпением жду финала и с нетерпением жду того, чтобы снова сыграть в Лиге чемпионов со своей командой", – сказал Пушич в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, дуэль между Боруссией Д и Реалом состоится 1 июня в Лондоне. В случае победы мадридцев Шахтер автоматически попадет в группу ЛЧ-2024/25, в противном случае "горняки" будут играть в квалификации.

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