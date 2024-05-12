Пушич оценил дебютное чемпионство с Шахтером: "С нетерпением жду финал ЛЧ между Реалом и Боруссией Д"
Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал победу над Динамо (1:0) в матче 28-го тура УПЛ, которая обеспечила донецкому клубу золотые медали УПЛ.
"Когда ты выигрываешь чемпионство так, как мы это сделали, учитывая то, как сложно для нас начинался чемпионат, я очень доволен и горжусь этим.
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В первую очередь хотел бы поблагодарить свою семью, которая меня поддерживала. Спасибо нашему президенту, нашему руководству за поддержку, всем, кто работает в нашем клубе, моим помощникам, которые работают здесь в сложных обстоятельствах без своих семей.
И особая благодарность моим игрокам. Я очень горжусь ими, они – настоящие герои. Хочу посвятить этот титул болельщикам Шахтера и всей Украине.
Конечно, мы зависим от результата финала Лиги чемпионов. Я так понимаю, если Реал победит, то мы напрямую попадем в групповой этап ЛЧ – это будет фантастическим достижением для нас. Думаю, Шахтер заслуживает быть там, потому что мы доказали своей игрой в предыдущей кампании, что можем быть конкурентными. С нетерпением жду финала и с нетерпением жду того, чтобы снова сыграть в Лиге чемпионов со своей командой", – сказал Пушич в комментарии УПЛ ТВ.
Напомним, дуэль между Боруссией Д и Реалом состоится 1 июня в Лондоне. В случае победы мадридцев Шахтер автоматически попадет в группу ЛЧ-2024/25, в противном случае "горняки" будут играть в квалификации.
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