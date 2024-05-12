Лунину вручают трофей – трансляция чемпионского награждения Реала
12:26 - Читати українською
Королевский клуб сегодня короновали за победу в чемпионате Испании-2023/24.
Реал стал чемпионом Испании-2023/24. Мадридцы выиграли Примеру 36-й раз, добыв титул задолго до конца чемпионата. Отрыв от второго место составляет 15 очков, а Барселона вообще идет третьей.
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Сегодня организована церемония награждения. Футболисты Реала получают трофей, слушают поздравления в мэрии Мадрида и презентуют награду своим болельщикам на площади Сибелес.
Андрей Лунин в эпицентре событий. Это уже второй чемпионский титул для украинца, однако только в этом сезоне он стал основным голкипером Мадрида. Андрей провел 20 матчей в чемпионате.
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