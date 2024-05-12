В лагере "сине-желтых" определились с перечнем футболистов, которые будут представлять наше государство на юношеском чемпионате Европы.

Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024, сообщает официальный сайт УАФ.

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В основную группу попали 24 футболиста. Наибольшее представительство в заявке имеют три украинских клуба – Динамо (4 игрока), Шахтер и Рух (по 3 исполнителя). Кроме того, в перечне присутствуют сразу 12 легионеров.

Вратари: Назар Макаренко (СК Днепр-1), Александр Петренко (Байер, Германия), Илья Волошин (Реал, Испания).

Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба – Динамо Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – Шахтер), Максим Баршак (Рух), Кирилл Дегтярь (Металлист), Дмитрий Стрильчук (Бавария, Германия), Дмитрий Варивода (Адмира, Австрия).

Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – Динамо Киев), Назар Бондарь (Рух), Евгений Гармаш (Шахтер), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Попов (Эмполи, Италия), Александр Драган (Аталанта, Италия), Андре Вакулюк (Бенфика, Португалия).

Нападающие: Иван Денисов (Рух), Артем Степанов (Байер, Германия), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден, Германия), Никита Кривцов (Кельн, Германия).

Напомним, чемпионат Европы U-17 пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня. Украина будет выступать в группе А, где ее соперниками станут Сербия, Чехия и Кипр.

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