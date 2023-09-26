Матч 1/8 финала Кубка Украины между Вересом и Шахтером был недоступен для широкой общественности. Украинские клубы попытались заработать на этом турнире – ровенчане, как и Черноморец, решили транслировать игру на собственном ютуб-канале за 35 гривен. Альтернативой были пираты, которые за донаты рассказывали о "внеполитики".

Луческу пристыжает Шахтер, открытие Динамо, которое может принести миллионы – сенсационные лидеры УПЛ рвутся в Европу

В составе Патрика ван Леувена не было ничего особенного. По сравнению с поединком против Руха изменился центр обороны (там сыграли Мироши и Чигринский), позицию Степаненко закрыл Назарина, а Зубкова оставили на банке ради Кащука. После перерыва Александр вышел вместо Крыськива, а Сикан заменил Келси.

И что же болельщики увидели за 35 гривен? В первый час встречи – абсолютно равный футбол, в котором команды создали по одному действительно опасному моменту. Открывать счет мог Верес. Сикейра на 10-й минуте нанес мощный удар метров с 25-ти, однако мяч пролетел над левой девяткой.

Шахтер ответил разрезным пасом Бондаренко на 24-й минуте. Крыськив выходил выход один на один с Когутом, но переиграть Богдана не смог. Команды также имели несколько ударов со скудной остротой, хотя и из пределов штрафной.

Вот и вся острота в первый час встречи. Шахтер демонстрировал низкие скорости и почти ничего не создавал на чужой трети поля. Только на 61-й минуте фаны "горняков" дождались острого момента – это Мироши замкнул подачу Кащука с левого фланга. Когут остановил мяч прямо на линии ворот!

Казалось, что такой матч перейдет в овертайм, однако довольно неожиданно Шахтер закрыл игру. За три минуты. На 65-й донетчане открыли счет вследствие разрезного паса Бондаренко, с которого отличился Кащук, а на 68-й отличился и сам Артем. Получив передачу на ход от Зубкова, центрхав "горняков" шедеврально перебросил Когута – 0:2!

Ровенчане могли возродить интригу на 75-й минуте, когда Конопля под давлением Ковалюка потерял мяч. Тот отскочил к Шараю – Владислав нанес удар с рикошетом от ноги Чигринского, однако Ризнык спас Шахтер. Дончане огрызнулись на 80-й, когда Зубков качнул защитника и пробил метров с 20-ти в дальний угол. Сейв Когута!

В конце встречи произошел размен моментами. Гайдучик на 86-й не смог замкнуть прострел вдоль линии вратарской, а Швед на 89-й запорол выход один на один. В конце концов, на 90+1 Верес добили – Сикан отобрал мяч у Сезара и покатил под удар свежему Очеретько, а тот метров с семи не промахнулся. 0:3!

После этого Сикан мог отличиться и сам, вырвавшись на рандеву с Когутом и перебросив его. Мяч вместе с голкипером перелетел и ворота, после чего арбитр дал финальный свисток. Шахтер шагает в четвертьфинал Кубка Украины.

Александрия выбила Рух из Кубка Украины благодаря автоголу капитана в добавленное время – нелогичная победа Ротаня и Ко