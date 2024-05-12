Полузащитник "горняков" прокомментировал победу над Динамо (1:0) в матче 28-го тура УПЛ и поделился эмоциями от чемпионства в УПЛ.

"Ощущения невероятные. Очень уставший. Эмоции переполняют. Это второе чемпионство подряд. В такое важное время это, наверное, особенное чемпионство в таком невероятном клубе с историей. Горд находиться именно здесь и именно сейчас.

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Мы хотели показать свою силу, что мы пришли именно побеждать и становиться чемпионами. Наверное, нам это удалось, забили гол. Понимаем, что где-то психология играет роль. И уже когда ты по ходу игры ведешь, тебя эта победа устраивает, а сопернику наоборот надо отыгрываться – они будут больше рисковать. У нас были моменты в контратаке, но не использовали их. Главное, что победили.

Эпизод с моим падением в штрафной? Мне показали желтую за симуляцию, но, по моему мнению, это чистый пенальти. У арбитра свое мнение. Главное, что мы выиграли. Но меня это решение немного удивило.

Думаю, матч удался. Много было эмоций, была оживленная очень игра. Мне кажется, болельщикам понравилось. Хотя им, наверное, хотелось больше голов", – сказал Судаков в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер стал чемпионом Украины за два тура до финиша – поединки с СК Днепр-1 и Полесьем не повлияют на турнирное расположение "горняков".

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