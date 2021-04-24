Похоже история с трансфером Евгения Селезнева в ровенский клуб завершилась, не начавшись.

Президент Вереса Иван Надеин недвусмысленно дал понять, что нападающий Колоса Евгений Селезнев не будет выступать за его клуб.

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"Селезнева в Вересе не будет", – написал Надеин на своей странице в социальной сети Instagram и прикрепил фото скандального игрока в футболке российской Кубани. К слову, фотография с изображением Евгения была обведена красным кругом и перечеркнута.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о предварительной договоренности Селезнева с главным тренером Вереса Юрием Виртом, хотя сам наставник факт переговоров опроверг.

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