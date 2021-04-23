Верес окончательно определился со стадионом для участия в Премьер-лиге
Ровенский клуб уже выбрал домашнюю арену, на которой будет играть в случае выхода в элитный дивизион.
Верес в случае выхода в УПЛ будет проводить свои матчи на стадионе Авангард в Луцке, сообщил генеральный директор клуба Антон Назарук во время заседания Наблюдательного совета.
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"Красно-черные" получили подтверждение, что смогут играть на этой арене. Кроме Авангарда, который является домашним стадионом Волыни, Верес также рассматривал киевскую Оболонь-Арену. К слову, сейчас команда проводит домашние матчи на стадионе Колос в Млынове.
Напомним, Верес после 22-х туров уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая Черноморец, который идет вторым, на три пункта. Кроме того, у команды Юрия Вирта еще две игры в запасе.
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