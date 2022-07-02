Ровенский клуб определился с суммой, которую готов потратить на команду в ближайшее время.

Наблюдательный совет Вереса утвердил бюджет на первую половину сезона-2022/23, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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Расходная часть составит 31 миллион 366 тысяч гривен. В эту сумму также включены 4,5 миллиона гривен инвестиций для завершения строительства тренировочных полей в Ровно.

"Значительная часть бюджета – это фонд заработной платы. Мы продолжаем выполнять в полном объеме все действующие контрактные обязательства. Что касается новых контрактов – мы немного уменьшили зарплатную часть и увеличили премиальную. Мы обсудили это с футболистами и пришли к согласию", – сказал президент Вереса Иван Надеин.

Напомним, накануне ровенчане презентовали сразу три комплекта формы: домашний (красный цвет), гостевой (черный) и резервный (белый). Первые два будут выполнены с использованием в дизайне элементов в стиле "милитари" – в благодарность воинам Вооруженных сил Украины. Резервный комплект формы будет содержать имена всех акционеров и изображение волка как символа народного клуба.

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