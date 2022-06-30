Защитник Василий Курко продолжит карьеру в Вересе, сообщает официальный сайт "красно-черных".

Верес продолжает чистку – команду покинул уже шестой игрок

Контракт 27-летнего защитника с клубом рассчитан на 1 год.

Напомним, Курко – воспитанник одесского Черноморца, в котором и начал профессиональные выступления в 2012 году. Успел поиграть за Металлист, Жемчужину и Волынь. Последней его командой был Левый берег. В прошлом сезоне за представителя Второй лиги он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Ранее команда Юрия Вирта усилилась Николаем Квасным, Романом Гагуном и Арсением Коркодимом.

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