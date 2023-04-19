Как оказалось, больше всего пенальти в нынешней кампании пробил Верес – ровенчане 8 раз пробивали с 11-метровой отметки, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Из них реализовать удалось лишь 5. Вторая строчка за Шахтером (7 пенальти, 4 реализованных), а Колос и Ворскла разделяют 3-4 места с 6 пенальти (ковалёвцы реализовали 6 своих ударов, а полтавчане – только 4). Динамо же оказалось на седьмой строчке, заработав лишь 5 пенальти в ворота соперников.

Худшие показатели у Ингульца, Львова и Миная – лишь по 1 пенальти в ворота соперников. Интересно, что львовяне и закарпатцы умудрились не реализовать свои единственные удары с 11-метровой отметки.

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