Полтавцы минимально одолели Черноморец (1:0) в 21 туре. Эта победа стала 50-й для 53-летнего специалиста в украинском первенстве, сообщает сайт УПЛ.

Конец удачной серии команды Григорчука в видеообзоре матча Черноморец – Ворскла – 0:1

Большинство побед Скрипник одержал с Зарей (43 в 76 поединках). В Ворскле пока результаты не столь хорошие – 7 в 21 встрече. В то же время Виктору без разницы, где выигрывать – в его активе по 25 триумфов дома и на выезде.

Напомним, "зеленые" идут восьмыми в турнирной таблице УПЛ, отставая от зоны еврокубков на 7 зачетных баллов.

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