Верес несмотря на чрезмерную заряженность в последних матчах и довольно симпатичную игру не знал вкуса побед уже в девяти поединках подряд. Нефарт Юрия Вирта и компании может стоить команде места в элите – "красно-черные" опустились в турнирной таблице УПЛ уже на четырнадцатую строчку. Еще хуже было положение у Металлиста, который последний раз брал три очка еще в середине октября прошлого года и шел предпоследним. Битва за выживание в Ужгороде обещала быть горячей.

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Первый момент создали гости: Геннадий Пасич пробивал издали – мимо ворот. На 6-й минуте стремительная атака удалась харьковчанам правым флангом: Бойчук на линии посадил соперника на пятую точку, отдал на Романюка, который длинным навесом перевел мяч на дальнюю штангу. Картушов решил не останавливать сферу и с лету замкнул под руку Когуту. Не прошло и пяти минут как Металлист забил во второй раз: после подачи с углового Чидомере пробил, Когут перевел мяч в стойку, но Порох сумел с метра добить круглого в сетку – 2:0.

Обильный дождь и град не позволяли Вересу комбинировать, однако помогли отыграться. Мизюк сфолил на Гайдучике и арбитр назначил пенальти, которой четко реализовал Близниченко. Через некоторое время Шарай сравнял счет, замкнув прострел в штрафную ударом в угол ворот.

Голевое безумие продолжил Прядун, который через две минуты снова вывел Металлист вперед. Гайдучик впоследствии мог делать счет 3:3, но из выгодной позиции не сумел закрутить мяч под стойку. За десять минут до конца тайма Хондак все-таки сумел восстановить статус-кво, переправив сферу в сетку после подачи с углового. Уже в следующей атаке Бойчук закрутил круглого в девятку, сделав счет 4:3.

После отдыха Верес снова отыгрался: Владислав Шарай опередил защитников после навеса Клеца и головой вогнал мяч в сетку. Через мгновение едва не забил Близниченко – Ермолов не без проблем перевел на угловой. На 58-й минуте мяч попал в руку Чайковскому и Андрей реабилитировался за предыдущий эпизод, с отметки выведя Верес вперед впервые в этом матче. В середине второго тайма Клец стрелял из-за пределов штрафной – мяч пролетел рядом со штангой.

Несмотря на некоторое преимущество Вереса Металлист снова отыгрался – Наумец, который вышел на замену, сумел добить сферу в левый угол. 5:5 – и это рекордная ничья в УПЛ и четвертый случай в истории, когда было забито 10 голов в матче. На последней минуте Ермолов откровенно спас харьковчан от шестого гола, отразив удар Дахновского в ближний угол!

Как следствие, Верес набрал 20 очков и поднялся на тринадцатую строчку, Металлист с 19-ю пунктами остался пятнадцатым.

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