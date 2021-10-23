Верес показал фотографии со строительства стадиона – вскоре будет газон
16:51 - Читати українською
Реконструкция ровенской арены Авангард идет полным ходом.
На стадионе ровенчан уже скоро появится газон, ведь подрядчики засеяли траву, сообщает Алексей Хахлев в Facebook.
Верес озвучил сроки готовности нового стадиона
Президент общественного союза Народный клуб Верес и по совместительству председатель Ровенской областной ассоциации футбола провел инспекцию Авангарда вместе с главой клуба Иваном Надеиным. Ранее отмечалось, что реконструкция стадиона должна завершиться весной 2022 года.
Сейчас ровенчани свои домашние встречи Премьер-лиги и Кубка Украины проводят на луцком Авангарде.
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