На майбутньому стадіоні рівнян вже незабаром з'явиться газон, адже підрядники засіяли траву, повідомляє Олексій Хахльов у Facebook.

Верес озвучив терміни готовності нового стадіону

Президент громадської спілки Народний клуб Верес і за сумісництвом голова Рівненської обласної асоціації футболу провів інспекцію Авангарду разом із очільником клубу Іваном Надєїним. Раніше зазначалось, що реконструкція стадіону має завершитися весною 2022 року.

Зараз рівняни свої домашні зустрічі Прем'єр-ліги та Кубку України проводять на луцькому Авангарді.

Верес із дублем Шестакова впевнено здолав Маріуполь