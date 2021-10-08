"В последний раз был на стадионе в прошлую среду и за неделю, которая прошла, уже есть заметные изменения. Полностью завершен процесс укладки геотекстиля. Активно продолжается строительство центральной части западной трибуны, продолжаются отделочные работы на восточной трибуне. Радует количество людей, работающих на строительной площадке.

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Поэтому, действительно, есть надежда завершить основной объем работ к зиме. Затем сразу начнем работу над введением арены в эксплуатацию и сертификацию стадиона для проведения матчей УПЛ уже следующей весной", – приводит слова Надеина официальный сайт Вереса.

Отметим, что ровенчане из-за реконструкции собственного стадиона проводят домашние поединки в Луцке.

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