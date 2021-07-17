Полузащитник молдавского Сфынтул Георге Михаил Гечев стал игроком Вереса, сообщает официальный сайт ровенской команды.

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23-летний хавбек подписал с командой Юрия Вирта соглашение сроком на два года с опцией продления еще на год. Стоимость трансфера не разглашается, однако Transfermarkt оценивает Михаила в 250 тысяч евро.

Со Сфынтул Георге Гечев в прошлом сезоне выиграл национальный кубок Молдовы, а в этом – и Суперкубок страны. Всего в сезоне 2020/21 Михаил провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В августе 2019 года дебютировал за сборную Молдовы в матче проти Турции.

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