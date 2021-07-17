Украинский полузащитник Сергей Шаповал перешел в Динамо Брест, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Новичок Динамо, которого нашли в Москве – восстал против Лукашенко, не может приехать домой и не умеет жарить картошку

31-летний игрок подписал с новой командой контракт на 1,5 года – до 31 декабря 2022 года. Последним клубом украинца был гонконгский Лимань, за который он выступал с января 2019 по июль 2021 года.

К слову, чемпионат Беларуси не новый для Шаповала. В составе Торпедо-БелАЗ он в 2016 году стал обладателем Кубка страны, а затем успел поиграть за Гомель.

Кроме вышеупомянутых клубов Сергей в Украине успел поиграть за тернопольскую Ниву, Львов и Черноморец, а за границей защищал цвета польской Полонии и молдавского Тирасполя. Transfermarkt оценивает игрока в 225 тысяч евро.

"Цікаво, чи багато у нашій команді ганд*нів": Хацкевич і 20 українців ризикують стати заручниками скаженого диктатора