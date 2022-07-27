Верес осуществил исторический трансфер, продав своего игрока в Металлист
20:47 - Читати українською
Полузащитник Вереса Сергей Панасенко продолжит карьеру в составе новичка УПЛ.
О подписании 30-летнего футболиста сообщил Евгений Красников. Детали сделки не разглашаются. Металлист не озвучил даже срока контракта.
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Верес сообщил, что это полноценный трансфер. Более того, ровенский клуб впервые в своей истории заработал деньги на продаже футболиста. Сумму клубы договорились не рассекречивать.
Добавим, что Панасенко в составе Вереса отыграл два сезона (34 матча, 3 гола, 5 голевых передач) и завоевал золотые медали Первой лиги.
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