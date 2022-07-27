Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко снова будет выступать в чемпионате Украины. Воспитанник Динамо перешел в Шахтер.

Михайличенко присоединился к "горнякам" на правах аренды. По завершении сезона у Шахтера будет право выкупить контракт 25-летнего украинца, сообщает официальный сайт клуба.

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Интересно, что Богдан Михайличенко – воспитанник Динамо, но за главную команду киевлян сыграл всего 2 поединка. Также в Украине выступал за Сталь и Зарю. Именно из луганского клуба Андерлехт купил этого левого защитника летом 2020 года.

К слову, в прошлом сезоне Михайличенко потерял место в основе Андерлехта, в общей сложности сыграв менее тысячи минут. Украинца вытеснил испанец Серхио Гомес, демонстрировавший феноменальные как для защитника показатели результативности – 5 голов и 12 ассистов в 34 матчах Лиги Жупиле.

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