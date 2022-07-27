Про підписання 30-річного футболіста повідомив Євген Красніков. Деталі угоди не розголошуються. Металіст не озвучив навіть термін контракту.

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Натомість Верес повідомив, що це повноцінний трансфер. Ба більше, рівненський клуб вперше у своїй історії заробив гроші на продажу футболіста. Суму клуби домовилися не розсекречувати.

Додамо, що Панасенко у складі Вереса відіграв два сезони (34 матчі, 3 голи, 5 гольових передач) та завоював золоті медалі Першої ліги.

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