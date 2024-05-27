"Можно сказать, что сезон получился немного скомканный. Однако, несмотря на наши трудности, все-таки мы смогли занять место в еврокубках.

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Относительно своей игры, то мне всегда хочется выжимать максимум. Хотелось бы лично от себя большего, но хорошо, что имел игровую практику и помогал команде", – сказал Филиппов в комментарии Telegram-каналу "Днепрянин".

Если говорить о будущем, то Александр подтвердил, что у него завершается контракт, и он рассматривает все варианты, а в первую очередь те, которые позволят ему продолжить карьеру игрока. Конкретные клубы при этом пока что назвать отказался.

Напомним, что в августе прошлого года Филиппов подписал годичный контракт с клубом из города Днепр. За этот сезон форвард провел в составе команды 27 матчей, в которых отметился 9 голами.

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