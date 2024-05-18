Львовские Карпаты в 9-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги будут принимать Левый берег. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Левый берег стартует в 13:00. Встреча состоится на легендарном стадионе "Украина" во Львове.

Карпаты подписали игрока СК Днепр-1 – трансфер ознаменовал войну агентов

Где смотреть Карпаты – Левый берег? Поединок будут транслировать YouTube-каналы ПФЛ и Карпат. На странице "львов" также предусмотрена предматчевая студия. Кроме этого, смотреть матч онлайн в прямом эфире можно в этой новости.

Напомним, за два тура до финиша Карпаты лидируют в турнирной таблице Чемпионской группы, на 3 очка опережая Ингулец, который идет вторым. Левый берег с 50-ю пунктами третий. Киевский клуб ранее уже гарантировал себе переходные матчи за выход в УПЛ и в случае успеха со "львами" может существенно повлиять на борьбу за золото Первой лиги между львовской и петровской командами.

Прозорість бізнесу як бонус: приклад Карпат