Полузащитник Реала Орельен Чуамени продолжает восстанавливаться от травмы, которая может помешать ему принять участие в финале Лиги чемпионов.

Француз получил повреждение в полуфинальном матче против Баварии. Обследование показало, что у Орельена Чуамени стрессовый перелом плюсневой кости левой ноги.

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Как сообщает L'Équipe, полузащитник Реала обратился к врачам из США, чтобы получить консультацию относительно травмы. Участие Чуамени в финале Лиги чемпионов маловероятно. Кроме того, Орельен может не успеть восстановиться к первому матчу сборной Франции на Евро-2024.

Дидье Дешам внимательно следит за восстановлением француза и уже имеет план Б. Если Чуамени не успеет выздороветь, его место в команде займет Жордан Верету из Марселя.

Напомним, что Реал сыграет в финале Лиги чемпионов против Боруссии Д, который состоится 1 июня. Сборная Франции стартует на Евро-2024 в матче с Австрией 17 июня.

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