Верес на своем официальном сайте сообщил о подписании Дениса Свитюхи, который стал уже девятым новичком клуба.

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Воспитанник Шахтера присоединился к ровенчанам на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года.

За свою карьеру 21-летний вингер успел поиграть за молодежные команды "горняков", побывал в аренде в Мариуполе и испанской Леиде Эспортиу. Правда, за основную команду Шахтера Свитюха так и не дебютировал.

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