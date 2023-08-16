"В прошлом году я принял предложение руководства СК Днепр-1 взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб! После того как команду покинул Игор Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате, пробилась в весеннюю стадию еврокубков.

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Если бы удалось выиграть чемпионат, считал бы для себя сезон успешным! На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться за чемпионство. После окончания сезона, я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно верным, потому что большего чем я дал, на сегодняшний момент СК Днепр-1 я дать не могу.

Поэтому обратился к генеральному директору Андрею Русолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе есть достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень.

Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству СК Днепр-1, главному тренеру и всему тренерскому и административному штабу, и особенно игрокам команды СК Днепр-1, которые, на мой взгляд, в прошлом сезоне сделали невозможное! Желаю днепровскому клубу больших побед. В ближайшее время я планирую вернуться к работе в Металлисте", – приводит слова Красникова Игорь Цыганык в своем твиттере.

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