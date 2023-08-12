В поединке 3-го тура УПЛ Колос на своем поле разобрался с Вересом (2:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Обе команды по-разному начали сезон. Подопечные Ярослава Вишняка в стартовом матче разошлись миром с Оболонью, а затем абсолютно по делу переиграли Черноморец. В свою очередь ровенчане стартовали с поражения новичку УПЛ – Полесью, однако реабилитировались в дуэли с Шахтером, отобрав у "горняков" 2 очка. Сергей Лавриненко пока только нащупывает игру "красно-черных", поэтому было очень интересно посмотреть, какие аргументы он сможет предложить "хлеборобам". К слову, за действиями своей бывшей команды наблюдал Руслан Костышин, который весной вернулся из казахского Аксу и пока остается без работы.

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Колос начал мощно, накатывая атаку за атакой. Соперник сразу дал понять, что будет играть на контратаках – в первые минуты ровенчане редко доходили даже до центра поля. Однако на 5 минуте разительная вылазка правым флангом завершилась стандартом на Дахновском почти на линии штрафной. Близниченко решил пробить низом, что вызвало панику у игроков Колоса. Суета едва не завершилась голом от Курко – мяч попал в соперника.

Через мгновение Бурда ценой желтой карточки остановил Близниченко от очередной атаки. После выполнения стандарта Сикейра пробивал по центру, но Фесюн среагировал. Фол на Дахновском оказался фатальным для хавбека Вереса и Лавриненко вынужден был уже на 10-й минуте выпускать на поле Балана.

Цуриков едва не сотворил сумасшествие, замыкая с острого угла удар с лету – защитники выбили на угловой. В середине тайма Бурда не сумел протолкнуть мяч в сетку после навеса с углового – экс-защитник Динамо банально не ожидал такой нерасторопности от защитников соперника. Однако через мгновение Безбородько исправился за своего партнера, головой замкнув сферу в правый угол после навеса с центра поля.

Верес после пропущенного гола не спешил менять тактику, рассчитывая на стремительные контратаки. И их было достаточно, чтобы сравнять. Чего лишь стоит момент у Марусича, удар которого был заблокирован в последний момент. В свою очередь Колос решил не оголять тылы атаками и ровенчанам пришлось перестраиваться, чтобы играть первым номером. Концовка тайма прошла в вязкой борьбе и на перерыв команды ушли при счете 1:0.

После отдыха Колос едва не удвоил – навес с углового снова вызвал панику у игроков Вереса. Мякушко почти сразу включил режим Месси, прошел по левому флангу сразу четырех игроков соперника, но не успел затормозить и побежал с мячом за ворота. На экваторе второго тайма Сергей ворвался в штрафную и упал. Арбитр не только не назначил пенальти, но и впаял игроку "горчичник" за симуляцию. Ответная атака – и Бондаренко завалил Шарая на самой линии, привезя опасный штрафной.

На 60-й минуте Шарай мощно пробивал по воротам Колоса и уже видел мяч в сетке, но неожиданно перед мячом оказался Сикейра и заблокировал выстрел.

На 71-й минуте Гакман зацепил Демченко в своей штрафной и арбитр указал на отметку. Ореховский не без проблем переиграл Паста. Вскоре Шестаков замыкал прострел с левого фланга, но пробил мимо стойки.

Лавриненко решил идти ва-банк, максимально насытив атакующую линию Вереса, однако острее все равно оставался Колос. На последней минуте Кучеров с перспективного штрафного мог сокращать, но попал в стенку. Президент Колоса Андрей Засуха, который регулярно крестился и шевелил губами, все-таки вымолил очередную победу для своей команды.

Победа принесла Колосу 7 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, Верес с 1 баллом – двенадцатый.

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