Верес решил не продолжать сотрудничество с Романом Гагуном, контракт которого завершился 31 декабря 2023 года, сообщает официальный сайт ровенчан.

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В последнее время защитник не играл из-за травмы, восстанавливаясь после перелома ноги, хотя успел сыграть за Верес в 7 матчах этого сезона, отметившись 1 ассистом.

Свою карьеру Гагун начинал в Темпе (Шепетовка), также успел поиграть за грузинскую Лазику, Говерлу 2, Агробизнес и Рух.

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