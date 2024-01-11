Кривбасс на своем официальном сайте сообщил о договоренности еще с тремя клубами о проведении спаррингов на сборах в испанском Аликанте. Все будущие соперники криворожцев – из Европы.

Кривбасс официально подписал звездного новичка

Так, подопечные Юрия Вернидуба встретятся с венгерским Ференцварошем (25 января), датским Хорсенсом (3 февраля) и Брентфордом Б, за который играет Егор Ярмолюк (правда, в этом сезоне он регулярно выступает в составе основной команды) (6 февраля). Ранее сообщалось, что Кривбасс также сыграет с польским Пястом (28 января), датским Виборгом (10 февраля) и испанской Мурсией (13 февраля).

Лидер УПЛ отправится в Испанию на сборы 13 января. Всего запланировано около десяти контрольных матчей, об остальных объявят позже.

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