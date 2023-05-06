Верес анонсировал еще один народный отбор футболистов, на этот раз для юношеской команды U-19, сообщает пресс-служба ровенчан.

Зинченко передал футболистам Вереса 20 пар своих бутс

Возрастной порог для желающих будет составлять от 16 до 18 лет. Сам отбор продлится в течение трех дней – с 29 по 31 мая. Кандидаты будут демонстрировать умение работы с мячом. Три лучших игрока будут приглашены на подготовительные сборы с возможностью подписать профессиональный контракт.

Напомним, зимой Верес организовывал отбор для основной команды – победителем тогда стал Владислав Тишининов, который уже успел дебютировать в УПЛ.

Заря увеличила отрыв от Динамо, удержав победу над Вересом – ровенчане более часа играли в меньшинстве