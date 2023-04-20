Зинченко передал футболистам Вереса 20 пар своих бутс
Ровенчане получили приятный подарок от нашего легионера из АПЛ.
Защитник Арсенала Александр Зинченко передал игрокам Вереса 20 пар своих бутс, сообщает Трендец.
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За обувью от украинской легенды выстроилась очередь – примерил обновку даже наставник Вереса Юрий Вирт. К сожалению, не все смогли получить заветный подарок – у Зинченко 41-й размер, поэтому обувь подошла не каждому. К слову, часть бутс была передана игрокам молодежного состава Вереса.
"Санька, большое спасибо, надеюсь результат придет", – сказал защитник ровенчан Николай Квасный. "Он так же как и я левый защитник, поэтому для меня эти бутсы будут не просто обувью, а примером того, что все под силу, главное работать", – добавил защитник молодежки Игорь Ромасюк.
Напомним, Верес после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатым, набрав 20 очков.
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