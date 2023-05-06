Верес анонсував ще один народний відбір футболістів, цього разу для юнацької команди U-19, повідомляє прес-служба рівнян.

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Віковий поріг для бажаючих становитиме від 16 до 18 років. Сам відбір триватиме протягом трьох днів – з 29 по 31 травня. Кандидати демонструватимуть вміння роботи з м'ячем. Трьох найкращих гравців буде запрошено на підготовчі збори з можливістю підписати професійний контракт.

Нагадаємо, взимку Верес організовував відбір для основної команди – переможцем тоді став Владислав Тишинінов, який вже встиг дебютувати в УПЛ.

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