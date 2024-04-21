Панатинаикос разбил Ламию в матче 32-го тура чемпионата Греции, а Беньямин Вербич отметился голом сразу после выхода на замену.

Чемпионат Греции 2023/24, 32-й тур, чемпионская группа

Ламия – Панатинаикос – 0:5

Голы: Вербич, 23, Бакасетас, 44, 57, Йоаннидис, 54, 60

Вербич начал матч против Ламии на скамейке запасных, но очень быстро вышел на поле – экс-звезда Шахтера Бернард травмировался на 21-й минуте. Словенец не успел появиться на поле, как уже и забил – бывший легионер Динамо точным ударом завершил атаку, которую разогнал Йоаннидис.

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Бакасетас удвоил преимущество перед самым перерывом. Сидклей, который тоже выступал за Динамо, вышел на поле сразу после перерыва, и стал жертвой издевательства Панатинаикоса. Феерили Бакасетас и Йоаннидис – оба в итоге оформили по дублю и дважды ассистировали друг другу.

Таким образом, Панатинаикос набрал 71 пункт и вплотную приблизился к АЕКа (72 очка). Ламия с 34 баллами остается на дне чемпионской группы.

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