"Шахтер может получить за Кевина Келси до 8 млн долларов. Венесуэлец уже попрощался с коллективом и минувшей ночью улетел за океан. Там до конца года он будет выступать за клуб Цинциннати из МЛС.

Шахтер летом потеряет нападающего – журналист назвал его будущий клуб

По моей информации, за аренду венесуэльца "горняки" гарантированно получат 800 тысяч долларов. Также у американцев есть право выкупа за 7 млн", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Келси перешел в стан "горняков" 31 января 2023 года из уругвайского Бостон Ривер за 1 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В текущем сезоне он провел за "горняков" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

Месси оформил дубль + пас, укрепив лидерство Интера Майами на вершине МЛС – Кривцов снова не играл