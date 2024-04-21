Панатінаїкос розбив Ламію в матчі 32-го туру чемпіонату Греції, а Беньямін Вербіч відзначився голом одразу після виходу на заміну.

Чемпіонат Греції 2023/24, 32-й тур, чемпіонська група

Ламія – Панатінаїкос – 0:5

Голи: Вербіч, 23, Бакасетас, 44, 57, Йоаннідіс, 54, 60

Вербіч розпочав матч проти Ламії на лаві запасних, але дуже швидко вийшов на поле – екс-зірка Шахтаря Бернард травмувався на 21-й хвилині. Словенець не встиг з'явитись на полі, як вже й забив – колишній легіонер Динамо точним ударом завершив атаку, яку розігнав Йоаннідіс.

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Бакасетас подвоїв перевагу перед самісінькою перервою. Сідклей, який теж виступав за Динамо, вийшов на поле одразу по перерві, та став жертвою знущання Панатінаїкоса. Феєрили Бакасетас та Йоаннідіс – обидва в підсумку оформили по дублю та двічі асистували одне одному.

Таким чином, Панатінаїкос набрав 71 пункт та впритул наблизився до АЕКа (72 очки). Ламія з 34 балами залишається на дні чемпіонської групи.

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