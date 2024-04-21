Динамо начало активнее, ведь киевлянам нужна победа, чтобы продолжать борьбу с Шахтером за чемпионство. Киевляне создавали лишь полумоменты. Классная комбинация Буяльского и Ярмоленко, серия рикошетов от защитников и Кудрик забрал мяч в руки. Буяльский попытался перебросить голкипера с линии штрафной, но попал в защитника. Не обошлось и без курьеза: болбой сорвал потенциально опасную атаку Динамо, случайно выбросив второй мяч на поле.

Полесье ответило опасным ударом Козака из пределов штрафной в ближнюю девятку – Бущан перевел через перекладину! Динамо больше владело мячом в первые 15 минут, однако по-настоящему острых моментов создать не удавалось.

После розыгрыша штрафного Михавко пробил головой – выше ворот! Тарас еще мог врезаться в стойку сразу после промаха, но обошлось. Киевляне собрали немало угловых – 5:1 на 31 минуту. А на 32-й Динамо наконец повело в счете. Андриевский перехватил мяч в собственной штрафной и отдал на Тымчика, тот дальше на Ярмоленко, а Андрей классно отдал на ход Ванату. Форвард выбежал из-за спин защитников и легко реализовал выход один на один.

Динамо – Полесье: Ребров и Луческу пожаловали на поединок – еще одна легенда киевлян составила им компанию

После этого игра стала более сухой, ведь Динамо уже не неслось такими силами вперед. Перед перерывом Андриевский классно пробил из-за пределов штрафной – немножко не попал в дальнюю девятку. На старте второго тайма Динамо удвоило преимущество. Ванату отдали в прорыв правым флангом, тот отдал назад на Буяльского, который пропустил дальше. Ярмоленко тоже пропустил на Вивчаренко и отдал левее на Шапаренко, а тот шикарно закрутил в дальнюю девятку.

Кравец дополнительно подставил Полесье, получив две желтые за 2 минуты. Динамо после чего начало куражиться. Ярмоленко попытался переправить пяткой мяч в ворота, но попал в Кудрика. Ванат после эффектного прохода Кабаева подсекал над вратарем, но снова неудачно. Но счет сделал разгромным Буяльский. Ванат подхватил мяч после отскока от защитника и выскочил на рандеву, но вместо удара отдал на капитана. Виталий протянул мяч и издевательски забил, хотя защитники Полесья пытались заблокировать удар.

Шовковский снял лидеров – Ярмоленко, Ваната и Шапаренко, дав шанс Супряге, Диалло и Шепелеву – последний неплохо пробил, но Кудрик потянул.

В итоге, Динамо одержало легкую победу, набрав 54 очка (Шахтер имеет на пункт больше и игру в запасе). Полесье с 39 баллами осталось шестым.

ЛНЗ украл победу в Александрии благодаря катастрофическим ошибкам легионеров